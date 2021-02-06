كومان يضع الثقة في ديست ويستعيد لينغليت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان المدير الفني لنادي ​برشلونة​ الهولندي ​رونالد كومان​ سيجري عدد من التعديلات في مباراة الفريق ضمن فعاليات الجولة ال 22 من عمر ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم والتي ستجمعه مع نادي ريال بيتيس والتي ستلعب على ارض ملعب بينيتو فيلامارين. واضافت الصحيفة الكتالونية ان كومان سيضع الثقة مجدداً في لاعبه ​سيرجينو ديست​، على ان يستعيد لاعبه كليمنت لينغليت، بينما سيعطي اللاعب رونالد اروخو الفرصة للحصول على الراحة من اجل خوض مباراة نهار الاربعاء القادم امام نادي اشبيليه في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا.

