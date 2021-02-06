مدرب تشرين السوري يعتذر عن اكمال مهمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اعتذر ​ضرار رداوي​ عن استكما مهمته مع فريق ​تشرين السوري​ ليصبح المدرب رقم 12 الذي يفقد منصبه خلال الموسم الحالي.



وجاءت استقالته بعد خسارة فريقه أمام حطين بهدف وتراجعه للمركز الثالث على سلم ترتيب الفرق بعد أن أنهى مرحلة الذهاب متصدرا .

واعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبول الاستقالة وشكرته على ماقدمه خلال الفترة التي قضاها معه .

ولم يعلن النادي بعد عن هوية المدرب الذي سيخلف الردواي في قيادة بطل ​الدوري السوري​ علما بأن المرحلة القادمة ستقام بعد أربعة أيام كما أن تشرين يستعد للمشاركة في دور المجموعات لمسابقة ​كأس الإتحاد الآسيوي​ .