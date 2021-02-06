ريال مدريد يعلن نجاح عملية راموس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اعلن نادي ​ريال مدريد​ عن نجاح العملية جراحية التي خضع لها على مستوى غضروف الركبة اليسرى خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت كانت صحيفة الاس الاسبانية قد اشارت الى ان اللاعب الذي فشل في تخطي الاصابة سيجبر على الخضوع لعملية جراحية لترميم الاصابة، وانه سيغيب عن فريقه لفترة تتراوح بين اربعة اشهر وستة اشهر.



واضافت الصحيفة الاسبانية الى انه كان من المتوقع مشاركة راموس مع النادي الملكي في مباراة هويسكا ضمن الجولة ال 22 من عمر ​الدوري الاسباني​ التي ستقام اليوم.