ضمك يُعيد الحارس الجزائري مصطفى زغبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

عاد حارس المرمى الجزائري ​مصطفى زغبة​ الى نادي ضمك بعد أن ودع صفوفه في الصيف الماضي ومنحه مخالصة مالية قبل اقل من شهر.



وحسب مصادر لصحيفة الرياضية فان إدارة نادي ضمك اتفقت مع الحارس الجزائري على إعادته إلى قائمة الفريق لمدة 6 أشهر بطلب من الكرواتي ​كرشمير ريزتش​ مدرب الفريق الذي أصر على عودته قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية .

وظهر الحارس في تشيكلة الفريق الاساسية التي ستواجه بعد قليل ​القادسية​ ضمن الجولة 17 من ​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​ .