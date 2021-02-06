كأس رابطة المحترفين: ديوكوفيتش يسقط زفيريف لكن لا يجنب صربيا الخروج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

عاد الصربي المصنف اول نوفاك ​ديوكوفيتش​ من تأخر بمجموعة للفوز على الالماني الكسندر ​زفيريف​ في ​كأس رابطة المحترفين​ "أي تي بي"، إلا ان ذلك لم يجنب خروج منتخب بلاده من المنافسات لتعبر المانيا الى نصف النهائي برفقة اسبانيا المنقوصة من رافاييل ​نادال​ المصاب.



ديوكوفيتش الذي يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق الاسبوع المقبل، عانى من بداية بطيئة قبل ان يحسم المباراة امام زفيريف 6-7 (3/7)، 6-2 و7-5.

وقال ديوكوفيتش الذي قاد صربيا الى لقب النسخة الاولى العام الفائت: "كان من الصعب مواجهة زفيريف، أطلق صواريخ من الجانب الاخر من الملعب، أكان الارسال الاول او الثاني".

وتابع: "لقد كان يسعى وراء الكرة، لم يرتكب العديد من الاخطاء المزدوجة. يجب أن نثني على ادائه كونه لعب بشجاعة وقدم كل ما لديه".

فيما غاب المصنف ثانيًا نادال مرة أخرى واكتفى بمتابعة اسبانيا تعبر الى نصف النهائي رغم خسارتها 2-1 امام اليونان كون الاخيرة كانت بحاجة للفوز 3-صفر.

وتفوق بابلو كارينيو بوستا المصنف 16 عالميًا على ميكايل بيرفولاراكيس 6-3 و6-4 ليضمن لاسبانيا مقعدها.

وقال كارينيو بوستا: "بهذا الفوز، عبرنا الى نصف النهائي لذا انه امر مهم بالنسبة لنا. حاولت أن أركز على نفسي وأقدم أفضل أداء".

- الاستعداد لاستراليا المفتوحة –

إذا تبدو استعدادات ديوكوفيتش الطامح لتحقيق لقب تاسع في استراليا المفتوحة وتعزيز الرقم القياسي افضل من نادال، بعد ان خاض مبارتين في الفردي ومثلهما في الزوجي.

اما الماتادور فلم يخض مباراة تنافسية منذ خسارته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في البطولة الختامية في لندن.

إذ خاض فقط مباراة استعراضية ضد تييم في اديلايد الاسبوع الفائت حيث ألقت اصابة في أسفل الظهر على آماله بلقب اول في استراليا منذ 2009 يسمح له بالظفر بلقبه الـ21 في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي على حساب السويسري روجيه فيدرر.

وانسحب نادال من المواجهة الاولى امام استراليا قبل ان يبتعد ايضًا عن لقاء اليونان.

وقال الاسباني في حديث مع موقع "فاموس": "لا أشعر بحالة جيدة كفاية للعب. أتحسن شيئًا فشيئًا ولكني لست جاهزًا لخوص مباراة بطاقة قصوى".