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الهلال السعودي : كنو يغيب 6 اسابيع وتجدد اصابة المعيوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اعلن نادي ​الهلال السعودي​ ان الفحوصات الطبية التي اجراها ​محمد كنو​ لاعب وسط الفريق اثبتت تعرضه لتمدد في الرباط الجانبي يحتاج على إثره للعلاج والتأهيل مدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع .

من ناحية اخرى اشار النادي الى ان ​عبد الله المعيوف​ حارس مرمى الهلال غاب عن تدريبات فريقه لشعوره بآلام في العضلة الضامة و انه من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية للوقوف على مدة العلاج المطلوبة .

واضاف النادي ان ​سالم الدوسري​، و​علي البليهي​ تلقيا الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لدخول التدريبات بعد غياب طويل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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