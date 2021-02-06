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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال السعودي : كنو يغيب 6 اسابيع وتجدد اصابة المعيوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
اعلن نادي الهلال السعودي ان الفحوصات الطبية التي اجراها محمد كنو لاعب وسط الفريق اثبتت تعرضه لتمدد في الرباط الجانبي يحتاج على إثره للعلاج والتأهيل مدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع .
من ناحية اخرى اشار النادي الى ان عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال غاب عن تدريبات فريقه لشعوره بآلام في العضلة الضامة و انه من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية للوقوف على مدة العلاج المطلوبة .
واضاف النادي ان سالم الدوسري، وعلي البليهي تلقيا الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لدخول التدريبات بعد غياب طويل.