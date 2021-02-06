الهلال السعودي : كنو يغيب 6 اسابيع وتجدد اصابة المعيوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اعلن نادي ​الهلال السعودي​ ان الفحوصات الطبية التي اجراها ​محمد كنو​ لاعب وسط الفريق اثبتت تعرضه لتمدد في الرباط الجانبي يحتاج على إثره للعلاج والتأهيل مدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع .



من ناحية اخرى اشار النادي الى ان ​عبد الله المعيوف​ حارس مرمى الهلال غاب عن تدريبات فريقه لشعوره بآلام في العضلة الضامة و انه من المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية للوقوف على مدة العلاج المطلوبة .

واضاف النادي ان ​سالم الدوسري​، و​علي البليهي​ تلقيا الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لدخول التدريبات بعد غياب طويل.