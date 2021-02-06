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بيولي: نريد جعل الموسم الحالي مميزاً للميلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اكد المدير الفني الايطالي لنادي ​ميلان​ ​ستيفانو بيولي​ ان فريقه يسعى الى الخروج بنتائج مميزة مع نهاية الموسم الحالي من ​الدوري الايطالي​، واضاف بيولي الذي يستعد فريقه لاسترداد الصدارة من نادي انتر الذي فاز على فيورنتينا ان ميلان من بين الفرق التي تمتلك اصغر معدل اعمار، الا انهم يمتلكون الاحترافية الكاملة ايضاً، لافتاً الى انه ليس بحاجة الى تحفيز اي من لاعبيه، خاصة في ظل الرغبة الشديدة التي يمتلكوها لجعل هذا الموسم مميزاً للروسونيري.

في وقت يستعد الميلان لمواجهة كروتوني ضمن فعاليات الجولة ال 21 من الموسم الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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