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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيولي: نريد جعل الموسم الحالي مميزاً للميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
اكد المدير الفني الايطالي لنادي ميلان ستيفانو بيولي ان فريقه يسعى الى الخروج بنتائج مميزة مع نهاية الموسم الحالي من الدوري الايطالي، واضاف بيولي الذي يستعد فريقه لاسترداد الصدارة من نادي انتر الذي فاز على فيورنتينا ان ميلان من بين الفرق التي تمتلك اصغر معدل اعمار، الا انهم يمتلكون الاحترافية الكاملة ايضاً، لافتاً الى انه ليس بحاجة الى تحفيز اي من لاعبيه، خاصة في ظل الرغبة الشديدة التي يمتلكوها لجعل هذا الموسم مميزاً للروسونيري.
في وقت يستعد الميلان لمواجهة كروتوني ضمن فعاليات الجولة ال 21 من الموسم الحالي.