بيولي: نريد جعل الموسم الحالي مميزاً للميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

اكد المدير الفني الايطالي لنادي ​ميلان​ ​ستيفانو بيولي​ ان فريقه يسعى الى الخروج بنتائج مميزة مع نهاية الموسم الحالي من ​الدوري الايطالي​، واضاف بيولي الذي يستعد فريقه لاسترداد الصدارة من نادي انتر الذي فاز على فيورنتينا ان ميلان من بين الفرق التي تمتلك اصغر معدل اعمار، الا انهم يمتلكون الاحترافية الكاملة ايضاً، لافتاً الى انه ليس بحاجة الى تحفيز اي من لاعبيه، خاصة في ظل الرغبة الشديدة التي يمتلكوها لجعل هذا الموسم مميزاً للروسونيري.

