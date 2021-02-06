شكرا لقرائتكم خبر عن جعاز يرفض مجدداً الانضمام لمنتخب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد مهند جعاز، المحترف بالدوري السويدي، رفضه اللعب مع المنتخب العراقي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تلقى دعوة رسمية من السلوفيني استريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب.

وتحجج جعاز بعدم امتلاكه جوازاً عراقياً، إلا أن، باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب فنّد هذه الحجج، عندما أكد أن جعاز يمتلك جوازاً عراقياً، وقد نشرت الكثير من منصات التواصل الاجتماعي صورة لجواز رسمي صادر من الداخلية العراقية باسمه.

وبعد هذا الرفض، تمت مهاجمة مهند جعاز عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والوكالات من قبل بعض الإعلاميين والرياضيين، كذلك من قبل الكثير من العراقيين الذين استغربوا من موقفه السلبي هذا اتجاه بلده.

يذكر أن مهند جعاز، كان قد رفض العام الماضي الانضمام إلى المنتخب العراقي، ولكنه برر رفضه ببعض الأمور والإجراءات التي جعلت بعض العراقيين يتعاطفون معه وينتقدون باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب، إلا أن رفضه الأخير جعل الغالبية ضده ويطالبون المعنيين بالاتحاد العراقي لكرة القدم بنسيانه وتجاهله، مؤكدين، أن الكرة العراقية لن تقف عليه ولا على غيره ممن يرفضون تمثيل المنتخب.