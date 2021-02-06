موعد مباراة الزمالك والاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة والنصف، مساء غدا الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة متأثرا بخسارته من غزل المحلة بهدفين لهدف، في الجوبة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الأول بـ23 نقطة، متفوقا على الأهلي الوصيف بفارق نقطتين، علما بأن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

تشكيل الزمالك

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد.

ويغيب عن الزمالك حمزة المثلوثي للإصابة، ومصطفى محمد الذي رحل لجالاطا سراي التركي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، فرجاني ساسي

خط الهجوم : بن شرقي

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.