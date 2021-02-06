شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تستقبل وزير الرياضة الفلسطيني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطينى، اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، وكان فى استقباله مسئولو اللجنة، وعقد اجتماع حضره الوفد المرافق للضيف الفلسطيني، تم خلاله تحديد أوجه التعاون على المستوى الكروى بين الاتحادين المصري والفلسطيني خلال الفترة المقبلة.

كما تبادل مسئولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الدروع التذكارية مع وزير الرياضة الفلسطيني ورئيس اتحاد الكرة جبريل الرجوب، والاتفاق على سبل التعاون الرياضي الفترة المقبلة.



وزير الرياضة الفلسطيني فى اتحاد الكرة

وزير الرياضة فى اتحاد الكرة

فى سياق متصل، قرر مسؤولو اتحاد الكرة خلال حفل مئوية الجبلاية المقرر له 3 ديسمبر تكريم منتخب مصر الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين والذي كان يقوده وقتها شوقي غريب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الاوليمبي بإعتبار البرونزية أحد الانجازات الكبيرة للكرة المصرية.

وسيتم توجيه الدعوة للجهاز الفني السابق لمنتخب الشباب الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب وعلي رأسهم شوقي غريب و احمد سليمان مدرب حراس المنتخب وقتها و حماده صدقي بالاضافة الي اللاعبين الذين شاركو في البطولة وعلي رأسهم وائل رياض و محمد شوقي المدربين الحاليين للمنتخب الأوليمبي حسام غالي ،جمال حمزة وأمير عزمي مجاهد، محمد أبوجريشة وشريف إكرامى، محمد اليماني و محمد شوقي، أحمد ابو مسلم ومحمد عبد الواحد و حسين أمين، و أبو المجد مصطفي و محمد صبحي و محمد العتراوي، لاعب غزل المحلة، ورضا شحاتة،، ووائل زنجا ومحمود محمود وأحمد سمير.