شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. اجتماع مع اللاعبين وتدريبات لرفع اللياقة قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل فى الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى، وبدأ الفريق استعداداته باجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين داخل الفندق قبل انطلاق المران لطى صفحة المباراة الماضية والسعى نحو حصد انتصار أمام الفريق السكندري.

المران اشتمل تدريبات بدنية للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال، كما تم تنفيذ بعض الجمل الفنية منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، إضافة لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة ثم الاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدوري..ويترقب الجهازا لفنى لقاء الزمالك والاتحاد غدا للوقوف على مستوى سيد البلد .

ويجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه ، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على ستاد الاسماعيلية عصر الاربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

فى سياق آخر، يرى سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق أن هناك أيدى خفية تلعب في قلعة الدراويش، وهى من تسببت فى تراجع الفريق بهذا الشكل، وقال بازوكا في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، "لابد أن نتكاتف حالياً، مجبرون على المجموعة الموجودة من اللاعبين، واللجنة الفنية ليس بيدها أكثر من ذلك، محتاجين روح ورجولة وناس تحترم الجماهير والتيشرت، بعد مباراة الإسماعيلي أصبت الإسماعيلية كأنها في عدوان، الجماهير تبكي حزناً على الفريق.

زأضاف: يجب أن نوجه الأسئلة لمجلس الإدارة الذى اعتمد على مجموعة سماسرة خربوا النادي، كان لدينا عقد موحد لجميع اللاعبين مليون و200 ألف جنيه، عندما رفعنا أسعار العقود أصبح اللاعبين كالموظفين، اللجنة الفنية شغلها انتهى وعلي أبو جريشة يقدر يتصرف ويجيب مدربين يجب تمكينه في النادي.