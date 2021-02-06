شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة لصادق والشامى فى الإسماعيلى.. وراحة 48 ساعة لـ بيومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الاسماعيلى اليوم، السبت، تدريبات خفيفة لمحمد صادق ومحمد الشامي بالجري حول الملعب، فيما حصل محمد بيومى لاعب الفريق على راحة 48 ساعة بعد معاناته من إجهاد فى الخلفية، ويستعد الدراويش بقيادة البوسني يوفيتش لمواجهة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل في الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى.

وكان يوفيتش قد منح لاعبيه راحة يومى الخميس والجمعة عقب خسارة الدراويش من سموحة بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة والاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدورى .

ويجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه ، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على ستاد الاسماعيلية عصر الاربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

ونفى عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، رغبة زوجته فى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام :" مع كامل احترامى لزميلى فى الفريق محمد الشامى لكن لا يدار أى حديث بينه وبينى وبين زوجتى بخصوص انتقالى للأهلى أو غيره ولكن ممكن يكون هذا الكلام منه على سبيل الهزار مش أكثر.. ومع كامل احترامى وتقديرى لجمهور النادى الإسماعيلى العريق ومجلس الإدارة".

وكان محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى قد أشار إلى رغبة زوجة عبد الرحمن مجدى فى انتقاله للأهلى على هامش تواجده فى حفل زفاف عبد الرحمن مجدى فى تصريحات تليفزيوينة لاقت غضب جماهير الدراويش منذ ساعات قليلة.