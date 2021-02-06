شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم 2 مليون دولار من جالطة سراى التركى مقابل إعارة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أن النادى تسلم 2 مليون دولار، ما يعادل 30 مليون جنيه مصرى، من نادى جالطة سراى التركى نظير استعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف الموسم، بداية من انتقالات شهر يناير الماضى.

وأضاف السمرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن نادى جالطة سراى التركى لم يتأخر فى إرسال القيمة المستحقة من الصفقة، لافتًا إلى أن العقد الموقع بين الطرفين كان ينص على إرسال القيمة المادية للصفقة فى اليوم التالى لإرسال الزمالك البطاقة الدولية للاعب، وهو ما تم دون أى تأخير.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى أنه تم التأكد من دخول المبلغ الـ 2 مليون دولار فى حساب نادى الزمالك، ومن المقرر بدء صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بالنادى خلال الأسبوع الجارى.

وتتجه أنظار جمهور الكرة المصرية اليوم، السبت، لمتابعة ديربي فنربخشة وجالطة سراي بالدوري التركي، وكشفت تقارير صحفية تركية أن مصطفي محمد نجم الزمالك سيشارك أساسيا فى المباراة، بعدما شارك بديى في الجولة الماضية.

ويستضيف فناربخشة غريمه التقليدى جالطة سراى الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى مصطفى محمد، فى لقاء ديربى تركيا، المحدد لها السادسة مساء اليوم على ملعب "فنربهتشه شوكرو ساراجوجلو"، فى قمة مباريات الجولة الـ 24 من الدوري التركي للموسم الحالى 2020 – 2021.