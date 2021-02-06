شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ،السبت، أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، لتتواصل الإثارة في الدوري المصري اليوم بإقامة المباريات لجميع الفرق بإستثناء الأهلي الي يخوض مواجهة تاريية بعد غد ، الأثنين، في كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على مباريات الجولة الـ12 من الإيجبيشن ليج وإلى التفاصيل:

س: ما هي مباريات اليوم في الدوري المصري؟

ج: تبدأ المباريات في الثانية والنصف عصرا،حينما يحل الجونة ضيفا على البنك الأهلي، في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن الفوز، وفي الخامسة مساء يلتقي الإنتاج الحربي مع أسوان في مباراة البحث عن الهروب من القاع، وفي التوقيت ذاته يلتقي بيراميدز مع طلائع الجيش، وتختتم مباريات اليوم في لقاء محدد له بالسابعة والنصف مساء حينما يلتقي المقاولون العرب مع المصري.

س: ماذا عن ترتيب أطراف مباريات اليوم في جدول الدوري؟

ج: يحتل البنك الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحل الجونة بالمركز الثالث برصيد 18 نقطة ، فيما يحتل الإنتاج المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط، فيما يحل أسوان بالمركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ويحتل بيراميدز بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش بالمركز الـ11 برصيد 11 نقطة ، أما المقاولون العرب فيحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد المصري البورسعيدي بالمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة.

س: ماذا عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري اليوم؟

ج: قناة أون تايم سبورت تنقل المباريات اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباريات وبعدها.

س:هل يتم تأجيل مباريات من منافسات هذا الأسبوع؟

ج: تم تأجيل مباراة الاهلي والأسماعيلي في هذا الجولة بسبب إنشغال الأهلي بمنافسات كأس العالم للأندية حيث سيلعب بطل مصر مع بايرن ميونيخ بعد غد ، الأثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية على أن يلعب مع الأسماعيلي في العاشر من مارس المقبل ببرج العرب في الجولة الـ12.