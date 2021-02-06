بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يهزم أرسنال وسط غياب النني والمحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

انتزع أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه أرسنال 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أولي واتكينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة بديلاً في الدقيقة 66 من أحداث المباراة وسط جلوس مواطنه أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا، ونفس الحال بالنسبة لمحمد النني الذي ظل على مقاعد بدلاء أرسنال.