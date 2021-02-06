الجونة يواصل التعثر بتعادل أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سقط نادي الجونة، في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري، بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

وتقدم البنك الأهلي عقب مرور 22 دقيقة من عمر المباراة عن طريق لاعبه عاصم صلاح من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الجونة في الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه لؤي وائل في الدقيقة 50.

وبهذا التعادل رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 10 في المركز 14، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ومنذ الفوز الجونة على نظيره وادي دجلة بهدفين نظيفين في 24 يناير الماضي لم يفز في أي مباراة فهُزم أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ثم أمام الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين وتعادل اليوم أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.