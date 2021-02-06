بالفيديو.. وصول بايرن ميونيخ إلى الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020.

وتأخرت مغادرة بايرن ميونيخ إلى قطر لأكثر من سبع ساعات بعد رفض الإذن بالإقلاع من برلين ليلة الجمعة بسبب الإقامة الليلية غير المجدولة.

وأقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة الساعة 9.15 صباحا لتصل عصر اليوم السبت بعد تغيير طاقم الطائرة.

ويسعى العملاق البافاري في كأس العالم للأندية إلى حصد لقبه السادس في غضون عام بعد التتويج بجميع البطولات الممكنة.

وسيلتقي بطل أوروبا أمام الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل 8 فبراير.

وضمت قائمة بايرن في مونديال الأندية 21 لاعبا كالتالي: ديفيد ألابا، جيروم بواتينج، إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، كينجسلي كومان، دوجلاس كوستا، تياجو دانتاس، سيرج جنابري، لوكاس هيرنانديز، رون ثوربين هوفمان، يوزوا كيميش، روبيرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، جمال موسيالا، مانويل نوير، بينجامين بافار، مارك روكا، ليروي ساني، بونا سار، لوكاس شنيلر، نيكلاس زوليه، كورينتين توليسو.