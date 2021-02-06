عودة أحمد أحمد للانتخابات تثير أزمة في كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

يشهد اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أزمة في الوقت الحالي بسبب قرار لجنة الحوكمة والتي أكدت أن عودة أحمد أحمد لسباق انتخابات "كاف" شرعي.

وكانت المحكمة الرياضية "كاس" قد قررت إعادة أحمد أحمد من جديد إلى كاف بعد أن كان قد صدر قرار إيقاف بحقه نوفمبر الماضي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بداعي ارتكاب مخالفات مالية.

المحكمة الرياضية ذكرت في بيان لها أنها قررت منح أحمد أحمد حكمًا بإيقاف قرار فيفا حتى موعد جلسة الاستئناف والقرر لها يوم 2 مارس المقبل.

ومنحت لجنة الحوكمة في "كاف" أحمد أحمد الذي وصل إلى الكاميرون خلال الساعات الماضية أين تقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وعقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعًا اليوم السبت عبر تقنية الفيديو وحسبما علمه الخليج 365 فإن كانت هناك حالة من الانقسام داخل المكتب التنفيذي.

وأبدى البعض رفضه فكرة عودة أحمد أحمد لسباق الانتخابات والتي ستقام في المغرب مارس المقبل.

وكانت انتخابات كاف قد شهدت إعلان ترشح كل من أحمد ولد يحيى من دولة موريتانيا وباتريس موتسيبي من جنوب أفريقيا بالإضافة إلى جاك أنوما من كوت ديفوار بالإضافة إلى أوجستين سنجور من السنغال.