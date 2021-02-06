بواليا: سنخوض مواجهة بايرن دون ضغوط.. ورسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الكونجولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني بعد غدٍ الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 بقطر، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر سيلعب المباراة دون ضغوط.

وقال بواليا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي اليوم السبت: "نخوض مباراة بايرن ميونيخ دون ضغوط، وسنلعب من أجل المتعة".

وأضاف: "ليس لدينا ما نخسره أمام بطل أوروبا، فقد حققنا خطوة مهمة بالفوز في المباراة الأولى، والتأهل إلى الدور قبل النهائي".

وأكمل: "مباراة بايرن ميونيخ ستكون مواجهة لتقديم كل ما لدينا، خاصة أننا نواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، والذي يضم بين صفوفه أبرز اللاعبين في الكرة العالمية".

وانتقل بواليا للحديث عن دعم جماهير الأهلي قائلا: "سعيد جدا بدعم جماهير الأهلي منذ انتقالي إلى صفوف الفريق، ولا أحتاج سوى لتسجيل هدف واحد فقط من أجل بدء مسيرتي التهديفية مع الفريق".

وأوضح: "أقدر دعم ومساندة جماهير الأهلي جيدا، وأعدهم أنه بمجرد تسجيل هدفي الأول ستجدون الأمور تسير على النحو المطلوب".

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم مستوى مميزا في مباراة الدحيل بفضل تعليمات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، موضحا: "قاد محاضرات مكثفة مع اللاعبين لتحفيظ طريقة اللعب أمام الدحيل، ورغم أطوال مدافعي الخصم إلا إن تكتيك موسيماني وجلساته التحضيرية معنا ساعدتنا كثيرا في التعامل مع الأمر".

واختتم بواليا حديثه مشددا على أن الفريق جاهز لمباراة بايرن ميونيخ، وينتظر دعم جماهيره في هذه المباراة التاريخية.

يذكر أن بواليا (25 عاما) انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف الجونة بنحو مليوني دولار، لكنه لم يسجل أي هدف مع الفريق الأحمر حتى الآن.