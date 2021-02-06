"الأهلي قدها".. أبو تريكة يتحدث عن موقعة بايرن ميونيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث محمد أبو تريكة، أسطورة الأهلي والكرة المصرية، عن المواجهة المرتقبة للمارد الأحمر أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف نهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2020 بقطر يوم الإثنين المقبل.

وقال أبو تريكة، في استوديو "بي إن سبورتس" اليوم السبت: "مبروك للأهلي تجاوز فريق الدحيل القطري في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، وعقبال بايرن ميونيخ".

وأضاف الهداف التاريخي للأهلي في مونديال الأندية: "الأهلي سيلعب نصف نهائي كأس العالم، الكبير يحضر في المناسباتب الكبيرة، وإن شاء الله الأهلي (قدها)".

وأتم أبو تريكة قائلا: "سنلعب بدون ضغوط، إن شاء الله يقدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ، برشلونة معه أفضل لاعب في العالم وخسر بثمانية أهداف".

يذكر أن الأهلي فاز على الدحيل القطري يوم الخميس الماضي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.