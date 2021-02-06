الوجه الأخر لبايرن .. هزيمة مذلة وزلزال علي يد نادى درجة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يملك بايرن ميونيخ منافس الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية سجلاً مخيفاً لجميع خصومه ولكنه لا يخلو من الضربات التي يأمل الأهلي في تكرارها أمام العملاق البافاري.

وألحق الفريق الألماني هزائم مذلة لكبار أوروبا كان أخرها هزيمة برشلونة 8-2 في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ومن قبله توتنهام الذي تغلب عليه الفريق البافاري في ملعبه في دور المجموعات 7-2 ولكن الموسم الماضي والحالي لم يكن ورديا لبطل أوروبا.

وتلقى بايرن في الثاني من نوفمبر لعام 2019 هزيمة مذلة من آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 أدت إلي إقالة مدربه السابق الكرواتي نيكو كوفاتش الذي جاء بدلاً منه هانز فليك المدرب الحالي للفريق.

ومع اجتياح هانز فليك لأوروبا وألمانيا والفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال والسوبر المحلي والأوروبي تلقى المدرب صدمة مع بداية الموسم الحالي بالهزيمة 1-4 من هوفنهايم في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الذي يتصدره بفارق 10 نقاط هن أقرب ملاحقيه.

ولكن الصدمة الكبرى كانت في منتصف يناير الماضي بالهزيمة من هولشتاين كيل أحد أندية الدرجة الثانية بعدما تغلب عليه الأخير بركلات الترجيح (6-5)في كاس ألمانيا.

وفقد فليك بالهزيمة البطولة الأولى من أصل 6 شارك فيها وتوج بخمس بطولات ولكن بنتيجة لم تحدث منذ 21 عام حيث إن الفريق البافاري لم يخسر من فريق بالدرجات الأدني منذ عام 2000 وتحديداً على يد فريق ماجديبورج.

وعلى الرغم من تصدر بايرن لجدول ترتيب الدوري الألماني بالهجوم الأقوى لكنه على مستوى قوة الدفاع يأتي في الترتيب الخامس حيث مني مرماه بـ 26 هدف في 20 مباراة.

ويأتي لايبزيج صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني كأقوى خط دفاع حيث تلقى 17 هدفاً ومن خلفه فولفسبورج صاحب المركز الثالث في الترتيب والثاني من حيث قوة الدفاع وتلقت شباكه 19 هدف وهو نفس عدد الأهداف الذي تلقته شباك باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس في الجدول، فيما يسبق يونيون برلين صاحب المركز الثامن في الترتيب الفريق البافاري من حيث قوة الدفاع وتلقت شباكه 24 هدف.

ويصطدم بايرن بالأهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية في الثامنة من مساء الأثنين القادم على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

وواجه الفريق الألماني صعوبات في السفر إلي قطر حيث تسببت سوء الأحوال الجوية في ألمانيا تأخر إقلاع طائرة الفريق لمدة 7 ساعات بعد رفض سلطات مطار برلين منح الإذن بالإقلاع للطائرة التي كان على متنها بطل أوروبا حتى الساعة 7 صباحًا.