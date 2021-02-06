محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مطعم "برجر" يسخر من لاعب ريال مدريد

تعرض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، للسخرية من قبل أحد مطاعم "البرجر" الشهيرة، بسبب زيادة الوزن الظاهرة على اللاعب بعد غيابه عن التدريبات بالفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تغريدة الحساب الرسمي للمطعم على "تويتر" الذي أعاد نشر خبر غياب هازارد عن مران ريال مدريد منذ عدة أيام من البرنامج التلفزيوني "الشيرنجيتو".

وقال برنامج كرة القدم الإسباني "El Chiringuito": "لم يتدرب هازارد مع الفريق اليوم، لماذا؟"، فأجاب مطعم الوجبات السريعة: "غياب هازارد يعود لتقديم المطعم عرض (2 مقابل 1)".

وأشارت الصحيفة إلى أن التغريدة الساخرة حظيت برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها أكثر من 122 ألف مستخدم، وأعيد نشرها أكثر من 30 ألف مرة حتى الآن.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن نجم تشيلسي الإنجليزي السابق عانى من مشاكل في اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2019، في صفقة قدرت قيمتها بـ88 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن هازارد (30 عاما) غاب عن 44 مباراة مع ريال مدريد في تلك الفترة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات في كلا موسميه الأوليين بين أسوار النادي الملكي الذي يحتل المركز الثالث بالليجا.