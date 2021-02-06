موسيماني يستعد لـ "بايرن" بجلسات مع جهازه ومحاضرة فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

خضعت بعثة فريق الأهلي صباح اليوم السبت للمسحة الطبية الرسمية الخاصة بمباراة بايرن ميونخ الألماني، داخل مقر إقامتها.

ويتدرب الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جامعة قطر؛ استعدادًا لخوض مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية والمحدد لها بعد غدٍ الاثنين.

وكان الأهلي قد خاض مرانًا خفيفًا أمس اشتمل على فك العضلات، وتنفيذ اللاعبين لتدريبات استشفائية في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم السبت، داخل مقر إقامة الفريق استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

وعقد موسيماني جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق البايرن؛ استعدادًا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين على استاد الريان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح الأهلي في الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بمونديال الأندية بهدف دون رد سجله لاعبه حسين الشحات.