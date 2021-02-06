بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشباب والرائد” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الشباب والرائد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتقام مواجهة الشباب والرائد على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر، 15:20 بتوقيت جرينتش.

يتواجد الشباب في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “اهلي جدة” الذي انتصر أمس على “الوحدة” لحساب الجولة الحالية، ويتطلع الليث الأبيض لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي من أجل الارتقاء إلى الصدارة.

وجمع نادي الشباب 32 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري السعودي حتى الآن، فاز في 9 وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 30 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة مناصفة مع “اهلي جدة”، وتلقت شباكه 21 هدف.

في المقابل، انتفض نادي الرائد بتحقيقه انتصارين متتاليين بعد 7 هزائم، و3 تعادلات، ليبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين.

ويقبع الرائد في المركز 12 وفي رصيده 19 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 7 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدف، واستقبلت شباكه 23.

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