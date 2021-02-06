بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وتقام مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش على ملعب الدفاع الجوي، بإدارة من الحكم المصري “عبد العزيز السيد”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

لم يحقق بيراميدز الانتصار في آخر 4 مباريات في الدوري المصري، تعادل في 3 مناسبات، قبل ان يتعرض للخسارة الثانية له هذا الموسم في الدوري المصري أمام “انبي” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية.

وتراجع بيراميدز إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 15 نقطة، جمعها من 11 مباراة، انتصر في 3 مناسبات فقط، وتعادل في 6، وتلقى خسارتين.

على الجانب الآخر، تحسن نادي طلائع الجيش كثيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نجح في الهروب من منطقة الهبوط والابتعاد عنها بخمس مراكز وبفارق 3 نقاط، وبشكلٍ عام جمع الفريق 11 نقطة حتى الآن من 11 مباراة.

وخسر طلائع الجيش في أول 5 مباريات خاضها في الدوري المصري هذا الموسم، قبل ان يحقق انتصاره الأول على حساب “وادي دجلة”، وحقق بعدها انتصارين وتعادل وحيد، وخسارة واحدة.

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