بث مباشر | مشاهدة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “وفاق سطيف ومولودية وهران” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري الجزائري.

ينقل بث مباشر مباراة “وفاق سطيف ومولودية وهران” على القناة الجزائرية الثالثة، كما ينقل على القناة الرابعة الامازيغية.

وتقام مواجهة وفاق سطيف ومولودية وهران على ملعب 8 مايو 1945، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت الجزائر، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

أكتفى وفاق سطيف بالتعادل في آخر مباراتين له في الدوري الجزائري، ورغم ذلك ما زال يحتل صدارة جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه “أولمبى المدية”.

وجمع وفاق سطيف 24 نقطة من 11 مباراة في الدوري الجزائري، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة وحيدة كانت على يد “مولودية الجزائر” في الجولة الثامنة.

على الجانب الآخر، استعاد نادي مولودية وهران توازنه بتحقيق الانتصار في الجولة الماضية أمام “شبيبة الساورة” وذلك بعد تلقيه الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الجزائري على يد “اتحاد الجزائر” في الجولة العاشرة.

ويتواجد مولودية وهران في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 18 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، و6 تعادلات؛ وسجل لاعبوه 11 هدف، واهتزت شباكه 9 مرات.

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