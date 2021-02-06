بث مباشر | مشاهدة مباراة الجونة والبنك الاهلي في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الجونة والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الجونة والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وتقام مواجهة الجونة والبنك الاهلي على ملعب المقاولون العرب، بإدارة من الحكم المصري “وليد عبد الرازق”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

تعرض نادي الجونة لخسارتين متتاليتين أمام “سيراميكا كليوباترا والانتاج الحربي” على الترتيب، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وخاض فريق الجونة 11 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 3، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 13 هدف، وتلقت شباكه 9 أهداف.

في المقابل، حقق نادي البنك الاهلي انتصار وحيد حتى الآن منذ صعوده إلى الدوري المصري الممتاز، وكان في الجولة الثانية على حساب “الانتاج الحربي”، فيما تعادل في 6 مباريات، وخسر في 4.

ويقبع البنك الاهلي في المركز 15 وفي رصيده 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن أولى المراكز المهددة بالهبوط، وسجل لاعبوه 9 أهداف فقط، وتلقى مرماه 13 هدف.

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