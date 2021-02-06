شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعسكر بالقاهرة استعدادًا لمواجهة وادى دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد معسكر مغلق لمدة 24 ساعة بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا عقب ظهور سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبى الفريق .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد والتى يستضيفها ملعب السلام.

حصل لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة خالد عيد على مكافأة الفوز على الزمالك أمس في بطولة الدورى المصرى الممتاز، واستلام الشيكات الخاصة بأقساط عقود اللاعبين لصرفها خلال الأيام المقبلة، تحفيزا من قبل المسئولين للاستمرار في النتائج الإيجابية