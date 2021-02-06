شكرا لقرائتكم خبر عن مرجان: التفكير في الفوز على بايرن ميونخ حق مشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادى الأهلي عن آخر تطورات حالته الصحية بعد ثبوت إصابته بكورونا بعد خضوعه لمسحة طبية عقب وصوله مع بعثة الفريق الأحمر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال مرجان، في تصريحات لبرنامج «بى أون تايم» عبر قناة أون تايم سبورت، «الحمد لله تجاوزت المرحلة الصعبة من كورونا وخضعت لمسحة قبل ساعات وأنتظر نتيجتها، الفريق قدم أداءً مميزاً وشرف مصر كلها وليس جماهير الأهلي فقط، ونتمنى التوفيق للفريق ولا يوجد مستحيل في كرة القدم، طالما لديك طموح مشروع تسعى لتحقيقه بالطرق الشرعية فهذا حقك».

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، «ربنا كرمنا بتحقيق بطولة أفريقيا والمشاركة في كأس العالم، وكل حلم له صعوبات وتحديات، وأنا متفائل خير للفريق..تابع وجود محمود الخطيب بين اللاعبين، حافز كبير جداً وهذا ما رأيناه في التدريبات وقرب اللاعبين منه، وهو يعلم متى يجب أن يكون متواجد مع اللاعبين ومتى عليه أن يتركهم للتركيز».