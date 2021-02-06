شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الأهلي للدفع بـ«ديانج» امام بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس موسيماني المدير الفنى للنادي الاهلي الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا وأليو ديانج في التشكيل الأساسى، من أجل التصدى لهجمات المنافس إلى جانب استغلال سرعة كهربا في الجبهة اليسرى.

من جانبه أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، رغبة فريقه في تقديم عرض قوى أمام بايرن ميونيخ الألمانى، في نصف نهائى كأس العالم للأندية.