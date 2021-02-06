شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تضرب بعثة بايرن ميونخ قبل وصوله الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة جديدة شهدتها بعثة فريق بايرن ميونخ أثناء سفره إلى قطر لخوض مباراة الأهلى في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر حاليا.

حيث تلقت سلطات مطار الدوحة إخطارا بتأخر وصول الطائرة التي تقل البعثة نصف ساعة، بعدما كان مقررا لها الوصول الساعه 3:40 لتصل الساعة 4:10 عصرا بتوقيت الدوحة .

ولم يسر برنامج بايرن كما كان مخططا له بعدما تأخرت الطائرة عن الإقلاع لأكثر من 8 ساعات، حتى غادرت ميونخ في تمام التاسعة والربع صباح اليوم السبت بتوقيت ألمانيا.

وبحسب صحيفة «بيلد»، فإن طائرة بايرن مُنعت آليًا من الإقلاع بعدما تأخرت عن الموعد المحدد بحوالي 30 ثانية فقط.

رغم ذلك، لم تستطع الطائرة الإقلاع قبل إزالة الجليد بسبب تهاطل الثلوج عليها طوال الليل، وهو ما ظهر جليًا خلال مباراة الفريق ضد هيرتا برلين.

واستغرقت إزالة الجليد من على جسم الطائرة حوالي 20 دقيقة، لتصبح جاهزة للإقلاع في تمام الساعة (11:59) مساء الجمعة.

وأثناء محاولة الإقلاع، مُنعت الطائرة آليًا من ذلك بسبب تأخرها عن الموعد المحدد بـ30 ثانية فقط، لتفشل في تجنب موعد حظر الطيران الليلي، الذي يبدأ مع انتصاف الليل حتى الخامسة صباحًا.