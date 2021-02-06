شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على خطة وتشكيل مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر موسيماني، المدير الفنى للنادي الأهلي، على خطة اللعب والتشكيل الأساسى الذي يخوض به اللقاء المرتقب أمام بايرن ميونخ الألماني، بالاعتماد على خطة متوازنة دفاعا وهجوما مع التركيز على غلق المساحات أمام المنافس باللعب بـ3 لاعبين محور ارتكاز في وسط الملعب، ومنح تعليمات للتونسى على معلول الظهير الأيسر ومحمد هانى الظهير الأيمن بعدم التقدم هجوميا للتصدى للهجمات المتوقعة من المنافس، إلى جانب الاعتماد على الهجمات المرتدة من خلال استغلال سرعات كل من والتر بواليا وحسين الشحات، فضلا عن الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال الكرات الثابتة التي ستسنح للفريق.