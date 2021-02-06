شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفرض الترفيه على تدريبات الأهلي لتخفيف الضغط على اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمد موسيمانى المدير الفنى للنادي الأهلي على الاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ بشكل مختلف يتناسب مع حجم وأهمية اللقاء المرتقب، حيث شهدت التدريبات الأخيرة حالة من الترفيه المصحوب بالتركيز على الأخطاء السلبية التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة الدحيل القطرى التي انتهت لمصلحة الأحمر بهدف سجله حسين الشحات، وطلب المدير الفنى من اللاعبين الابتعاد عن الشد العصبى والتركيز في تقديم عرض قوى يتناسب مع إمكانيات الفريق، كما ركز المدير الفنى على تحفيز اللاعبين معنويا لإزالة الرهبة من مواجهة بطل أوروبا من خلال الجلسات المستمرة عقب التدريبات سواء كانت الفردية أو الجماعية.