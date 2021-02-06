شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غير مسبوقة لتحفيز لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد معسكر الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلى أجواء جماهيرية غير مسبوقة لتحفيز الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى، واللاعبين الذين يتسابقون على نيل شرف التواجد في التشكيل الأساسى أو البدلاء لمواجهة نجوم العالم بايرن ميونخ الألماني في المباراة المزمع إقامتها مساء غد الإثنين وسط تحفيز معنوى كبير من الجالية المصرية التي تتواجد في الدوحة.

وتجمعت الجماهير الحمراء أمام مقر إقامة الفريق الكروي الأول من أجل تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز أمام الفريق الألماني.