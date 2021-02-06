شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد مكافآت خيالية لتحقيق حلم إقصاء البايرن من بطولة العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب مكافآت خيالية للاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى في حالة الفوز على بايرن ميونخ الألمانى والتأهل إلى نهائى مونديال الأندية المقام في الدوحة.

كان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قد رصد 100 ألف جنيه مكافأة مالية لكل لاعب بالفريق، و200 ألف جنيه لموسيمانى عقب الفوز على الدحيل القطرى والتأهل إلى نصف نهائى مونديال الأندية، وعلى الرغم من صعوبة مواجهة الفريق الألمانى بطل أوروبا والذى يمتلك أفضل اللاعبين على مستوى العالم على رأسهم ليفاندوفيسكى ومانويل نوير حارس المرمى، إلا أن بعثة النادى الأهلى رفعت شعار التحدى وقدرة الفريق على تقديم عرض قوى يليق ببطل القارة السمراء وبالكرة المصرية، رافعًا شعار «الأحلام ممكنة» خصوصًا أن الفريق الأحمر سبق أن حقق العديد من الانتصارات على أندية أوروبية عبر تاريخه كان أشهرها الفوز على ريال مدريد في موسم 2001 بنتيجة 1-0.