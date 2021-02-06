شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد للرماية: زيادة عدد الدول المشاركة في بطولة العالم لـ35 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، إنه التقى فلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، خلال مشاركته فى الدورة الرابعة لبطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمغرب، حيث أشاد بنجاح مصر المبهر فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف حسنى أن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، أكد حضوره نهائيات البطولة، ودعا الدول إلى المشاركة فى بطولة العالم للرماية التى سنطلق فى مصر فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، لافتا إلى أنه لم يتم غلق باب التسجيل حتى الآن، وستتم زيادة عدد المسابقات لكى تساعد ذلك على زيادة عدد المشاركين.

وأكد حسني على أن ثقة الاتحاد الدولي للرماية جاءت بناء على اهتمام الدولة المصرية بهذه البطولة العالمية والتي زاد عدد منتخباتها إلى 35 دولة، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد وللبطولة، حتى يخرج التنظيم بالشكل الذي يتناسب مع اسم وسمعة مصر.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم للرماية تعتبر إحدى البطولات المهمة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، بعد ما أصبحت مصر واحدة من أفضل دول العالم جذباً للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وأن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لأكبر الأحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.