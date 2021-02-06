شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على استعدادات بطولة العالم للرماية.. ويؤكد جاهزية مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آخر الاستعدادات الخاصة بإستضافة مصر لبطولة العالم للرماية، والتي ستنطلق خلال الفترة من ٢٢ فبراير الجاري حتى ٥ مارس المقبل، وبمشاركة اكثر من ٤٠٠ رامي ورامية يمثلون ٣٥ دولة.

واعرب وزير الرياضة عن سعادته بتصريحات الروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الذي اكد فيها «ان نجاح مصر المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، حيث كان له عظيم الاثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية» والتي ستنظمها مصر أواخر هذا الشهر الجاري.

أوضح صبحي أن مصر جاهزه لهذا المونديال العالمي، من حيث الاقامة والاعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر إلى مصر.

واكد صبحي ان البطولة ستقام في وفقاً لإجراءات احترازية طبية مشددة من خلال الفقاعة الطبية، حفاظاً على سلامة المنتخبات والوفود المرافقة لها من فيروس كورونا.