شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي: الزمالك تفوق على بايرن ميونخ في الثمانينات وكان يمتلك أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حلمي، نجم الزمالك الأسبق، والذي سجل الهدف الأول في مرمى بايرن ميونخ الألماني خلال مواجهة الفريقين في حقبة الثمانينيات، لافتا إلى أن الزمالك فاز بنتيجة 2-1 على الفريق الألماني رغم أنه كان يمتلك ماتيوس أحد أفضل لاعبي العالم في ذلك الوقت.

وتذكر حلمي أبرز أحداث المباراة، مؤكدًا أن الزمالك أهدر وقتها العديد من الفرص خلال اللقاء، وقال: «مواجهة الأهلي صعبة أمام بايرن ميونخ في بطولة العالم للأندية بسبب التفوق الفني والبدني للاعبي الفريق الألماني».