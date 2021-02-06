شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك: بن شرقي أهم لاعب بالزمالك وأفضل من «ايمانويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشاد رضا عبدالعال، لاعب نادي الزمالك والمدير الفني السابق لنادي طنطا بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك واعتبره من أفضل المحترفين الذين تعاقد معهم الزمالك خلال الفترة الأخيرة .

وقال عبدالعال: بن شرقي أهم لاعب بفريق الزمالك ولا غني عنه وهو أفضل من ايمانويل ايمونيكي الذي يعتبره الجميع من افضل المهاجمين الذين تعاقد معهم النادي لكنني أري ان بن شرقي افضل منه واهم منه للابيض مليون مرة .

وطالب عبدالعال ادارة القلعة البيضاء بسرعة التجديد لبن شرقي وتوفير الهدوء والاستقرار الفني والغداري والمالي له لضمان تألقه وقيادته للفريق للانتصارات من جديد .