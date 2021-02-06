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برنامج تأهيل خاص لرمضان صبحي في بيراميدز.. وفتحي يغيب 10 أيام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهازين الفني والطبي لنادي بيراميدز اخضاع لاعب الفريق رمضان صبحي لبرنامج علاجي وتأهلي مكثف لمدة أسبوع من أجل تجهيزه للعودة لصفوف الفريق في الدوري .

وأعلن الدكتور مصطفي المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز أن رمضان صبحي يعاني من اصابة عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية ويحتاج علاج طبيعي وتأهيل ويعود خلال اسبوع لا أكثر.

وفيما يخص أحمد فتحي لاعب الفريق فإنه يعاني من اصابة بمزق في العضلة الخلفية ولن يعود قبل 10 ايام

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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