بعد اختياره حكمًا لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.. من هو محمد عبدالله الحكم الإماراتي الأبرز في السنوات الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر - مواجهة تاريخية ينتظرها عشاق كرة القدم بين فريق بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والأهلي بطل أفريقيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله لإدارة مواجهة الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، التي تُقام في الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي للمواجهة التي يخوضها في الثامنة مساء الاثنين المقبل بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الأول، بينما يشارك بايرن ميونخ مباشرة في نصف النهائي، بوصفه حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويعاون عبد الله مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، بينما ستكون البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا حكمًا رابعًا في المواجهة.

وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو المساعد، يقود خميس المري طاقم الـ "VAR" ويعاونه الكندي دريو فيشر، في المواجهة التي تختتم الدور نصف النهائي، حيث تقام المواجهة الأولى بالدور ذاته بين بالميراس البرازيلي وتيجريس المكسيكي مساء الأحد.

عبد الله يعد الحكم الإماراتي الأبرز في السنوات الأخيرة، حيث مثل الدولة الخليجية في محافل كبرى، أبرزها نهائيات كأس العالم 2018 بالأراضي الروسية، والتي قاد خلالها مواجهة واحدة، جمعت المنتخب الفرنسي الذي تُوج بلقب البطولة، أمام نظيره بيرو، في الدور الأول.

أشهر عبد الله أربع بطاقات صفراء خلال تلك المواجهة، مناصفة بين المنتخبين، حيث أنذر لاعبي خط الوسط الفرنسيين بول بوجبا وبليس ماتويدي، كما أنذر البيروفي المخضرم باولو جيريرو وزميله بيدرو أكوينو.

الحكم الإماراتي أصبح متخصصًا في مواجهات الدور ربع النهائي بالبطولات القارية والدولية، حيث أدار مواجهة منتخبي المكسيك وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم للشباب 2017، وأدار مواجهة منتخبي اليابان وفيتنام في ربع نهائي كأس آسيا 2019 التي استضافتها بلاده.

عبد الله أدار أيضًا مواجهات بالدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا في ست مواسم بين المواسم السبعة الماضية، كان آخرها مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع بكين جوان الصيني، والتي فاز بها الأول وواصل طريقه نحو التتويج باللقب، الذي أهله للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الحكم الإماراتي الدولي ظهر مرة واحدة في كأس الاتحاد الآسيوي، وواصل قيادة المواجهات في الدور المفضل، حيث أدار مباراة الكويت الكويتي ونيو راديانت المالديفي في الدور ربع النهائي للبطولة.

يتمتع الحكم الإماراتي بمعدل متوسط لإشهار البطاقات في المباريات التي يديرها، حيث أشهر 693 بطاقة صفراء خلال 184 مباراة بمسيرته الاحترافية، بمتوسط بلغ 3.7 بطاقة/ مباراة، بينما أشهر 47 بطاقة حمراء، بمتوسط بلغ بطاقة واحدة لكل أربع مباريات.