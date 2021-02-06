رسالة جديدة من بايرن ميونيخ للأهلى قبل موقعة الاثنين



الشارقة - اميمة ياسر - تراشق ومناوشات ملئت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بدأت مبكرا بين النادي الأهلي وجماهير بايرن ميونيخ الألمانى.

في رسالة جديدة، بعثها بايرن ميونيخ الألمانى إلى الأهلى قبل مواجهتهما المرتقبة فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ونشر النادى البافاري رسالة عبر صفحته باللغة العربية على موقع توتير، "لا تخافوا ولكن احذروا".

عشاق كرة القدم حول العالم ينتظرو المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره بايرين ميونخ المقرر لها الثامنة مساء بعد غد، الاثنين، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى موقعة كروية جديدة تحمل أحلام الشياطين الحمر وشراسة الألمان تحت شعار لا تراجع ولا استسلام.



وكان المواجهة المنتظرة من خلال التراشق والمناوشات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بين الناديين بدأت مبكرا.

حيث نشر البايرن تغريدة بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري فى الدور الثاني للبطولة، جاء فيها: "سيواجه البايرن فريق الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!.. السداسية تنتظرنا يا شباب"، وأعلن حساب البايرن فى تدوينة أخرى عن موعد المباراة، حيث كتب: "موعدنا الاثنين 2/8".

الأهلي ضد بايرن ميونخ

وأثارت تغريدة بايرن ميونخ جدلا واسعا، حيث فسرها بعض عشاق الأهلي على أن البايرن يتوعد فريقهم بتلقى هزيمة كبيرة على غرار برشلونة، الذى منى بخسارة مذلة على يد العملاق البافارى 8-2، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وسرعان ما رد نادي الأهلي على تغريدة البايرن وكتب: " نسور الأهلي مستعدة".

ويتأهل الفائز من لقاء الأهلي والبايرن إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع بين تيجريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.