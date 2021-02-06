الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن تفاصيل طاقم التحكيم لمواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله لإدارة مواجهة الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، التي تُقام في الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويعاون عبد الله مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، بينما ستكون البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا حكمًا رابعًا في المواجهة. حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو المساعد، يقود خميس المري طاقم الـ "VAR" ويعاونه الكندي دريو فيشر، في المواجهة التي تختتم الدور نصف النهائي، حيث تقام المواجهة الأولى بالدور ذاته بين بالميراس البرازيلي وتيجريس المكسيكي مساء الأحد.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الأول، بينما يشارك بايرن ميونخ مباشرة في نصف النهائي، بوصفه حامل لقب دوري أبطال أوروبا.