موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب آنفيلد، في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام برايتون بهدف نظيف، في الجولة الماضية.

على الجانب الأخر، يعيش السيتي فترة رائعة من حيث النتائج الإيجابية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ47 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يقبع ليفربول في المركز الرابع بـ40 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا، وفابيانو وماتيب للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانتارا، هندرسون، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل السيتي

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: كايل ووكر- روبن دياس- جون ستونز- جواو كانسيلو

الوسط: برناردو سيلفا- فرناندينيو- إيلكاي جوندوجان- رياض محرز- جابرييل جيسوس- رحيم سترلينج”.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 2، بتعليق: حفيظ دراجي.