شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى لـ الشناوى: "إمكانياتك تسمحلك بصناعة المجد أمام البايرن يابطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان نبيل الحلفاوى رسالة خاصة لمحمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، قبل مواجهة بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وكتب الحلفاوى عبر حسابه على تويتر، "شناوي يا قائد.. شناوي يا بطل.. الفرصة جت لحد عندك.. عشان اسمك يتحط ضمن كبار الحراس فى العالم.. مش كفاية تبقى رجل المباراة.. إن ما كنتش تسطر مجدك فى ماتش زي ده هتسطره إمتى؟ وإمكانياتك تسمح".

بينما قال الحلفاوى فى رسالة أيضاً لأيمن أشرف، "أيمن أشرف.. كان عندنا صخرة اسمه وائل جمعة.. أداؤك ينطلق بإصرار نحو هذا اللقب.. عاوزينه يعتمد رسميا في ماتش البايرن. بالتوفيق يا بطل"

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة، مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويفضل بيتسو موسيماني اللعب بطريقة أكثر دفاعية وهي 4 / 3 / 3، بحيث يعتمد على رباعي في الخط الخلفي وأمامهم ثلاثي وسط دفاعي وغالبا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، على أن يلعب أحدهم كمدافع رابع ويدخل بين قلبي الدفاع في المواقف الدفاعية للمارد الأحمر، بينما يعتمد على ثلاثي في خط الهجوم.

وتعد طريقة اللعب 4 / 3 / 3 هي الأقرب لاعتمادها من قبل موسيماني لأنها ستمكنه من تضييق المساحات على على لاعبي البايرن، وكذلك تمنحه أفضلية في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعات لاعبي الفريق البافاي، كما أنها ستزيد الكثافة العددية للأهلي في المواقف الدفاعية، في حالة استحواذ الخصم للكرة.

وسيعتمد موسيماني الجانب الدفاعي ليكون له الأولوية في هذه المباراة، بسبب فاق الإمكانيات بين بطلي أوروبا وإفريقيا، بحيث يلعب على تضييق المساحات مع الانتشار الجيد للاعبين وتمركزهم في المناطق الحساسة داخل الملعب.