شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد التخلص من آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخلص محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الآلام التى كان يشعر بها أسفل الظهر، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.
وشارك شيكابالا فى تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعى، وأصبح جاهزًا طبيًا وبدنيًا للمشاركة مع فريقه أمام الاتحاد السكندرى، إلا أن قرار مشاركته من عدمها يتوقف على الرؤية الفنية للمدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو.
ويفاضل باتشيكو بين الثنائى المنضمان حديثًا لصفوف الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى.
ويرغب باتشيكو فى الدفع بأحد الوجوه الجديدة فى هجوم الزمالك، حيث شارك الجزيرى ومروان حمدى فى تدريبات الزمالك التى أقيمت أمس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وظهر الثنائى بمستوى مميز، مما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى الدفع بأحدهما فى هجوم الفريق بشكل أساسى.