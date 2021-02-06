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شيكابالا جاهز لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد التخلص من آلام الظهر

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القاهرة - سامية سيد - تخلص محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الآلام التى كان يشعر بها أسفل الظهر، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلها.

 

وشارك شيكابالا فى تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعى، وأصبح جاهزًا طبيًا وبدنيًا للمشاركة مع فريقه أمام الاتحاد السكندرى، إلا أن قرار مشاركته من عدمها يتوقف على الرؤية الفنية للمدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو.

ويفاضل باتشيكو بين الثنائى المنضمان حديثًا لصفوف الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويرغب باتشيكو فى الدفع بأحد الوجوه الجديدة فى هجوم الزمالك، حيث شارك الجزيرى ومروان حمدى فى تدريبات الزمالك التى أقيمت أمس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وظهر الثنائى بمستوى مميز، مما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى الدفع بأحدهما فى هجوم الفريق بشكل أساسى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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