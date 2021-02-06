شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد التخلص من آلام الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلص محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الآلام التى كان يشعر بها أسفل الظهر، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلها.

وشارك شيكابالا فى تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعى، وأصبح جاهزًا طبيًا وبدنيًا للمشاركة مع فريقه أمام الاتحاد السكندرى، إلا أن قرار مشاركته من عدمها يتوقف على الرؤية الفنية للمدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو.