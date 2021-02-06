شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبايرن ميونخ.. موسيماني يواجه بطل أوروبا بـ3 لاعبين فى وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، مع جهازه المعاون، على الدفع بثلاثى خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية والمالى آليو ديانج فى التشكيل الأساسى لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى بعد غد فى نصف نهائى مونديال الأندية.

واستقر موسيمانى على مواجهة البايرن بثلاثى ارتكاز فى محاولة لغلق المساحات أمام الفريق البافارى صاحب الحلول الفردية والقدرات الخاصة.

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم ،السبت، مرانه الأساسى استعداداً لمباراة بايرن يونيخ الألماني المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الأثنين، بتوقيت القاهرة ويكثف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الحالية من جلساته ومحاضراته مع لاعبى الفريق من أجل شرح بعض الأمور الهامة المتعلقة بمباراة البايرن التاريخية والتى يأمل خلالها بطل مصر وأفريقيا فى تقديم عرض قوى أمام عملاق أوربا الذى يُعد أفضل فريق يُقدم مستوى ثابت خلال الموسمين الأخيرين تقريباً.

ويتطلع موسيمانى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا وما أكثر وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرج جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق أخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفنى الأخطاء التى ظهرت فى أداء لاعبى الفريق أمام الدحيل والت كان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء الأهلى بشكل واضح أمام بطل قطر الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم الأهلى لولا تألق محمد الشناوى الذى أنقذ مرماه من عدة أهداف مُحققة ،ويتحدث موسيمانى مع لاعبيه بشأن علاج هذه الأخطاء وأبرزها التمركز الدفاعى بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفى مقدمتهم محمد هانى الذى كان أسوأ لاعب فى الفريق خلال مبارة الدحيل رغم أنه قدم مبارايات جيدة فى الفترة الماضية.