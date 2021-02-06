- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إنجى هشام لاعبة الجزيرة: هوايتى الموسيقى وبحلم أكون صحفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "إنجى هشام " لاعبة كرة اليد فى نادى الجزيرة ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الموسيقى.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الأكل الصينى.
من نجمك المفضل؟
أحمد السقا.
من مطربك المفضل؟
محمود العسيلى.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
صحفية.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لأ .. بتجاهل.
إنجى هشام 1
إنجى هشام 2
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
ياسمين عبد العزيز.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
مش شرط .. ولكن يكون رياضى أفضل.