شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إنجى هشام لاعبة الجزيرة: هوايتى الموسيقى وبحلم أكون صحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "إنجى هشام " لاعبة كرة اليد فى نادى الجزيرة ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الموسيقى.

الأكل الصينى.

أحمد السقا.

محمود العسيلى.

صحفية.

لأ .. بتجاهل.



إنجى هشام 1



إنجى هشام 2

ياسمين عبد العزيز.

الكاجوال أكتر.

مش شرط .. ولكن يكون رياضى أفضل.