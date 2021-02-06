مجدي عبد الغني يعتذر عن السفر لموريتانيا للمشاركة باللجنة المنظمة لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - اعتذر مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة ونجم النادي الأهلي السابق، عن السفر يوم 12 فبراير الجارى إلى موريتانيا للتواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للشباب، وذلك لانشغاله بأعمال جمعية اللاعبين المحترفين .

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم النادي الأهلي السابق، ضمن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا 14 فبراير المقبل.

وقرر الاتحاد الأفريقي، ضم مجدي عبد الغني عضواً في اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا، للاستفادة من خبراته الإدارية في المجال التنظيمي.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب لأول مرة فى موريتانيا 14 فبراير بمشاركة 12 منتخباً بعد رفع عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخباً.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب على 3 ملاعب هي الملعب الاولمبي وملعب شيخا بيديا بنواكشوط والملعب البلدي بنواذييو.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من تصفيات امم افريقيا للشباب في دورة تونس الأخيرة، بعدما اجتاح فيروس كورونا صفوف الفراعنة.