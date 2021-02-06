شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مواجهة طلائع الجيش الأمل الأخير لأروابارينا مع بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أمام اختبار صعب حيث ستكون مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوي فى إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، هى الاختبار الأخير للخواجة الأرجنتينى، حيث سيتم إقالته حال عدم تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، التى ستساهم فى عودة الفريق للمنافسة من جديد.

وتولى أروابارينا تدريب فريق بيراميدز خلال نوفمبر الماضى، قاد الفريق فى 13 مباراة، فاز فى 5 لقاءات، وخسر اثنتين، وتعادل فى 6 مباريات، وسجل الفريق تحت قيادته 18 هدفا، ودخلت شباكه 14، وأصبح بيراميدز فى المركز السادس برصيد 15 نقطة، على عكس طموحات وآمال الإدارة التى وفرت كل شىء للمدير الفنى والفريق من أجل المنافسة بشراسة من بداية الموسم على لقب الدورى، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، كما وفرت الإدارة طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى العاصمة لإيفوارية أبيدجان، لملاقاة نظيره فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

إدارة نادى بيراميدز أبرمت صفقات من العيار الثقيل قبل بداية الموسم، بالتعاقد مع رمضان صبحى وأحمد فتحى وأحمد الشيخ وشريف إكرامى وأحمد سامى، لتدعيم الفريق وتحقيق انطلاقة مميزة، ثم تم تدعيم الفريق بصفقتين فى انتقالات يناير الماضى بضم الأوروجويانى دييجو رولان لتدعيم الهجوم، وضم اسامة جلال من إنبى، وفقًا لرغبة المدير الفنى، الأمر الذى يضعه على حافة الهاوية، ويصبح أمام خيار وحيد وهو تحقيق الفوز على الطلائع حتى يضمن الاستمرار لحين مواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية الأفريقية.

وحرص ممدوح الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على عقد اجتماع مطول مع لاعبي الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة التي لا تحتمل المزيد من فقدان النقاط خاصة بعد ضياع عدد كبير من النقاط في أول 11 مباراة خاضها بيراميدز بالدوري وآخرها الخسارة أمام انبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحا أنه لا تهاون على الإطلاق في فقدان أي نقطة إضافية مستقبلا.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن النتائج لا تتناسب مع الهدف المحدد من جانب إدارة النادي ومشيرا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وعليهم تقديم أنفسهم بالصورة التي تليق بهم والعودة لمسار الانتصارات في المرحلة المقبلة، ومؤكدا ثقته الكبيرة في المجموعة الموجودة وكونها الأفضل في مصر، ومسددا أنه لن يسمح بوجود أي عنصر متخاذل داخل الفريق، قد يخرج عن كيان ومسار الفريق ووحدة المجموعة.

وأضاف خلال جلسته المطولة مع اللاعبين بأن الإدارة لن تتوقف عن تقديم الدعم المطلوب وعليهم الآن تحسين الصورة واستعادة الانتصارات مجددا والعودة لمسار المنافسة على لقب الدوري الذي يعد هدف النادي الأساسي.

في المقابل تعاهد لاعبو بيراميدز ببذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة، والعودة لمسيرة الانتصارات والبداية ستكون أمام طلائع الجيش، خاصة وأن الإدارة والإدارة التنفيذية تقدم الدعم منقطع النظير لهم والجهاز الفني وتلبي كل احتياجاتهم، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد من أجل تحقيق الانتصارات وتحسين الصورة والعودة للمنافسة على لقب الدوري.

شدد اللاعبون على أن حالة عدم التوفيق التي واجهها الفريق في الفترة الماضية لن تؤثر على عزيمتهم ورغبتهم الأكيدة في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع الألقاب والبطولات التي يشارك بها الفريق.